Kempy Zuzany Hejnové jsou plné smíchu

Nymburk - Zuzana Hejnová se věnuje nejen závodění, ale také trénování. Do Sportovního centra přijela s dětmi i dospělými na sportovní kemp HESU, který organizuje její sportovní akademie.

Česká atletka Zuzana Hejnová, dvojnásobná mistryně světa a bronzová medailistka z Letních olympijských her na trati 400 metrů překážek, byla o víkendu k zastižení ve Sportovním centru v Nymburce. Patřila mezi trenérky na kempu, který pořádala její sportovní akademie HESU. Sobotní dopoledne zasvětili sportovci komplexní průpravě v atletickém tunelu pod vedením zkušených trenérův čele se Zuzanou Hejnovou. O úmornou dřinu ale nešlo, sportovat se dá totiž i zdravě, zábavně a s nesmírnou chutí, aniž by to bylo na úkor kvality tréninku. Kdo sledoval bandu smějících se teenagerů při poctivém uvolnění pánve tanečními pohyby jako na karnevalu v Riu, pochopil kouzlo kempů Zuzany Hejnové.