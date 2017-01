Kauza mrtvého pacienta: nemocnice přiznala "selhání jednotlivce"

Nymburk - Zatímco tři obžalovaní lékaři včetně primáře nymburské interny čekají na soud, vedení nymburské nemocnice ukončilo vlastní vyšetřování a poprvé přiznalo, že došlo k pochybení ze strany lékaře. Nicméně odmítá, že by šlo o systémovou chybu.

Nemocnice NymburkFoto: Deník/Lukáš Trejbal

„Došlo k lidskému selhání jednotlivce, čemuž žádné systémové opatření nedokáže zcela zabránit. Přesto, nebo právě proto, byly navýšeny a zpřísněny vnitřní kontrolní mechanismy, které budou zpětnou vazbou pro vedení Nemocnice Nymburk s.r.o. v oblasti léčebné péče," uvedla Pavlína Stránská, mluvčí nymburské nemocnice.

Vedení zdravotnického zařízení zároveň vyhlašuje výběrové řízení na primáře interního oddělení a další lékaře. Je tedy patrné, že se službami v současné době tří obžalovaných lékařů do budoucna nepočítá.

Otázkou ovšem zůstává, jak bude funkční interní oddělení poté, co zmínění lékaři odejdou. I podle starosty Pavla Fojtíka je situace neradostná. "Nymburská interna potřebuje ke svému fungování 11 lékařů. Nyní jich tam 11 pracuje," řekl starosta. Jak je všeobecně známo, lékaři do nemocnic se za současné situace shání velmi těžko.

Připomeňme, o co se v celém případu jedná. Do nymburské nemocnice byl převezen pětašedesátiletý muž z Diakonie v Pátku údajně pouze kvůli potížím s nohou. Na internu ho přijal teprve devětadvacetiletý lékař. Právě on měl přehlédnout, že muž je diabetik. Pacient pak celých šest dnů údajně nedostával inzulín, přesto byl propuštěn.

Personál pátecké Diakonie si ale velmi špatného zdravotního stavu klienta všiml a poslal jej zpět do nemocnice, kde následující den muž zemřel. Pochybení mladého lékaře se měla pokusit zakrýt lékařka interního oddělení ve spolupráci s primářem. Všechny čeká 31. ledna soudní líčení.