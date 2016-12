Kamenný most v Nymburce se na ohňostroj uzavře. Kvůli bezpečnosti

Nymburk - Policie ve spolupráci s radnicí podnikají preventivní opatření proti případným hrozbám teroristického útoku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Desítky, možná stovky lidí si tradičně zvykly pozorovat nymburský novoroční ohňostroj z kamenného mostu přes Labe. Dvacetiminutová show jez tohoto místa dobře pozorovatelná. Letos si však zájemci budou muset nalézt jiné místo. Zřejmě tak posílí tisícovky lidí, které tradičně sledují ohňostroj z ulic Na Přístavě a Na Fortně.

Policie po domluvě s vedením nymburské radnice pro letošní novoroční ohňostroj uzavře přístup na kamenný most. „Je to v rámci preventivních bezpečnostních opatření. Z obou stran mostu budou policejní hlídky, které nikoho na most nepustí," potvrdil informaci starosta Pavel Fojtík.

Je to reakce na nedávný teroristický útok v Berlíně. Policisté ve spolupráci se strážníky a hasiči chystají i další opatření. Přístup do ulice Na Přístavě směrem od nájezdu na kamenný most bude střežena autem hlídky městské policie. Z druhé strany u cyklostezky pod soudem bude blokovat možný vjezd do davu auto klasické policejní hlídky. Navíc v ulici Na Fortně budou připraveni i hasiči s cisternou. Nebudou tedy použity betonové či kovové zábrany, které se používají při ochraně například vánočních trhů a podobných hromadných akcí spojených s koncem roku v jiných městech. „Ta možnost bezpečnostního rizika je opravdu minimální a my chceme všechny Nymburáky na ohňostroj pozvat. Zároveň se snažíme zajistit, aby se cítili v bezpečí," doplnil Fojtík.

V Nymburce sledují ohňostroj z míst pod soudem tradičně zhruba dvě tisícovky lidí. Podobná účast se očekává i letos.