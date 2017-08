Jiří Antoš, majitel zábavního a rodinného parku Mirakulum: Chci krkavce!

Milovice /FOTOGALERIE/ – Ať tam přijdete kdykoliv, máte takřka jistotu, že tam jsou u pokladny fronty – ale nebojte, rychle mizí. Jen je cítit atmosféru. Uvnitř je to podobné. Všude lidi. Jenže všechno je to tady nějak v poklidu. Dovnitř si přicházejí rodiny užít většinou minimálně půlden. A odcházejí spokojeny.

Mirakulum. Zábavní a rodinný park v Milovicích na Nymbursku.

Vodní svět, lesní svět, jízda na pneumatikách, trampolíny, podzemní bludiště, občerstvení. Je toho tolik, že stránka by nestačila.

„Máme tu desítky atrakcí, které jsou obleženy především dětmi. Nicméně základ všeho je pořádek. A na ten jsem se zaměřil letos. Až tak, že jsem byl pro mnohé otravný,“ říká Jiří Antoš, majitel zábavního a rodinného parku Mirakulum.

I když se letos objevila řada novinek, Jiří Antoš tvrdí, že vše se odvíjí od pořádku a od služeb. „Že máme záchody čisté, to je od začátku, ale já chci, aby tu byla servisní kvalita na stabilní úrovni. I když občerstvení neprovozuji, ale pronajímám, mám pořád právo veta. Zrovna tuhle jsem zavřel okamžitě jeden stánek, roleta šla bleskově dolů. Řekl jsem, že až bude vše v pořádku, otevřeme. To byste viděl, jak to šlo rychle,“ říká majitel Mirakula.

Letos se dvě nová občerstvení objevila u Vodního světa a u Země prasátka Piggyho. “Návštěvníci moc dobře vědí, kde to je, to jsou dvě oblíbená místa,“ říká Jiří Antoš. Když se ale procházíte areálem, nelze říci, které je nejatraktivnější. Všude je plno. Plno, ale nikoliv přeplněno. Areál je tak veliký, že se návštěvníci rozprostřou a ani fronty nejsou dlouhé.

Bezesporu ale nejvyhledávanější atrakcí je Vodní svět. Velká členitá plocha se spoustou potůčků, kde děti mohou klidně měnit směr toku. Příjemný je i povrch, který neklouže a rodiče se tak nemusí obávat o své ratolesti, aby neuklouzly. „Tady jsme měli problémy, které jsme vyřešili. Bylo třeba zrekonstruovat nedostatečnou čističku. Jejím úpravou jsme zvětšili prostory pro návštěvníky a zvedli kapacitu Vodního světa.“

Celý areál je ve znamení podzemních chodeb, které lákají především pány kluky. „Skoro osm set metrů podzemí, kde je chládek. Prostě to podzemí je tajemné, co vám budu povídat,“ usmívá se Jiří Antoš. Přiznává, že velkou atrakcí po Vodním světě, je i jízda na pneumatikách – tubbing. „Tubbing není novinka, ale nebylo to stálo ono. Letos jsme vše vypiplali, takže je to parádní jízda.“

Velkým hitem je oplocený areál s holandskými kozičkami, kde se letos objevila i kůzlátka. „K nim může každý, a kdybyste viděl děti, jak hladí kozičky, tak vám srdce musí plesat,“ říká Jiří Antoš. Nedaleko holandských koz jsou i klece se zvířaty, která zde pobývají na základě spolupráce se záchrannou stanicí v Pátku u Poděbrad. „Máme tu veverku, výra, jezevce. Pak tu máme, jen podotýkám, to už není přes záchrannou stanici, daňky, muflony, oslíky. A mým přáním je, abychom tu příští rok měli nějakého krkavce.“

Dalším lákadlem je jízda vláčkem. Jízda byla v srpnu zdarma, Jiří Antoš si ale myslí, že to není správné. „Koleje vedou do tankodromu, kde je toho k vidění hodně. Praxe je ale takové, že lidé jedou tam a hned zpět. Takže základní myšlenka, ulehčit parku, padla. Navíc lidé po sobě občas doslova šlapou. Vláček zůstane, ale asi nebude příští rok zdarma, tohle musíme uregulovat,“ říká o další atrakci Jiří Antoš.

Majitel zná doslova důvěrně každý metr areálu. Na otázku, kde mu je nejlépe, odpoví vždy stejně: „Všude.“ Když ale trváte na detailní odpovědi, zamyslí se a vyřkne: „Já nemám volný čas, abych si někde lehnul a relaxoval, pozoroval. Ale když tu mám dvouapůlletého vnuka, tak vždy skončíme na tubbingu. Ty jízdy spolu milujeme. Ale ono to má ještě dovětek. Zjistili jsme, že všechny děti tubbing mají rády, ale daleko více mají rády, když si mohou pneumatiku natřít voskem - pro lepší skluz. To voskování je prostě jejich láska,“ říká s úsměvem Jiří Antoš, který je pyšný na to, že v těch nejlepších letošních návštěvních dnech se počet lidí vstoupivších dovnitř Mirakula blížil k pěti tisícům.

A vize do budoucna? „Chtěl bych toho krkavce. A připravujeme terasu na jednom stánku občerstvení. Já ale nemyslím na příští rok s převratnými novinkami. Mým cílem je pilovat, piplat, vylepšovat to, co tu máme. Prostě dotáhnout k dokonalosti to, co jsme vybudovali. Tak budu spokojen já i návštěvníci. Nic víc nechci,“ dodává Jiří Antoš.