Kamenné Zboží zdobí jeden tisíc nových rostlin

Nymbursko - Kamenné Zboží bude krásnější. Vedení obce se pustilo do úprav zeleně, které zahrnuje vysazení jednoho tisíce nových rostlin a vznik odpočinkových míst s lavičkami.

V Kamenném Zboží se pustili do rozsáhlých úprav zeleně v obci.Foto: Mirka Rybínová

Rozsáhlá akce vznikla z rostoucí potřeby upravit veřejné prostranství a zeleň v obci. Stromy a keře, o které se dlouhodobě nepečovalo, nejen že nepřidaly obci na kráse, ale začaly být nebezpečné. Obec proto podala na ministerstvo životního prostředí žádost o dotaci na projekt revitalizace zeleně, a to ji schválilo.

Záměrem však nebylo jen upravit velký park v centru vsi, ale také alej při komunikaci na Hronětice a vytvořit nový park u nádraží.

„U nádražní zastávky, kde tráví lidé čas čekáním na vlak, vznikne příjemná klidová zóna s lavičkou, která bude umístěná pod vzrostlou lípou," vysvětluje starostka Eva Špetlová s tím, že lípa nebyla zvolená náhodně, ale měla by jako symbol české vesnice připomínat dávnou idylu sousedského setkávání.

Zásadním rysem celé koncepce je zachování původních venkovských dřevin, typických pro Polabí, jako lípy, javory, hrušně, třešně. Obec přizvala ke spolupráci odborníka, který nejprve posoudil stav stávajících dřevin, a teprve pak se začalo s nutnými terénními úpravami.

Ty jsou v tuto chvíli hotové a firma, která revitalizaci provádí, dokončuje výsadbu tisícovky nových stromů, keřů a květin. „Za pět šest pokácených stromů vysadíme padesát nových. Už teď to vypadá moc hezky," říká starostka, která spolu s ostatními zastupiteli čelila zpočátku ostré kritice některých občanů.

Štěpánka Mašková bydlí přímo uprostřed pásu probíhající revitalizace. „Některým lidem vadilo pokácení bříz v parku. Ale jelikož byly ve špatném stavu, hrozilo, že někoho poraní. Vnímám to tak, že něco starého končí, něco nového ale začíná. Před námi jsou vysazené živé ploty, byly upravené vjezdy k domům, už teď to vypadá hezky," říká Štěpánka Mašková, která věří, že i lidé, kteří to odsuzovali, nakonec uznají, že úprava přinesla určitý řád a obci prospěla.

Rozpočet projektu přesáhl 600 tisíc korun, z toho dotace činila 380 tisíc, zbytek půjde z obecní kasy.