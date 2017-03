Jakub Novák uspěl v krajské soutěži automechaniků

AKTUALIZOVÁNO

Střední Čechy – Dostaneme se za týden do svého cíle? Tuhle otázku si nyní kladnou lidé dojíždějící veřejnou dopravou do škol, do zaměstnání – či třeba k lékaři. Na protest proti nízkým mzdám řidičů autobusů vyhlásilo předsednictvo Odborového svazu dopravy celostátní stávku. Den D? Čtvrtek 6. dubna. Hodina H? 0:00–24.00. Po celý den; od půlnoci do půlnoci.