Jahodová sezona vrcholí. Denně mizí tuny plodů

Ivana Vlasáková, Poděbrady Sbíráme v sezoně ovoce na zavařování džemů a kompotů, do zásoby do mrazáku a samozřejmě i na jídlo. Jinak zavařujeme ještě špendlíky, a pokud jsou, také višně, okurky, prostě co stačíme. Máme svůj baráček, takže je naštěstí kam to dávat.