I s exekucí se dá žít, ví senior Josef díky Respondeu

Nymburk – „Nemohl jsem spát, strašily mě mé dluhy a exekuce. Ten pocit, že mi exekutor všechno vezme, byl nesnesitelný," říká Josef, který se na občanskou poradnu obrátil v situaci, která se mu zdála zoufalá.

Josef je senior odkázaný na invalidní vozík, který žil spokojeně se svou ženou. Jejich společné příjmy stačily na živobytí a ještě zvládali splácet půjčku na pračku. Jenže pak Josefova žena zemřela. S jejím odchodem se těžko vyrovnával, navíc bez manželčina důchodu přestal zvládat hrazení všech poplatků a splácení půjčky. Celou situaci řešil tak, že když mu peníze nestačily, začal si brát půjčky. Do schránky mu začaly chodit upomínky a časem i soudní obsílky. Přesto Josef doufal, že to časem ustane a na jeho dluhy se zapomene. Vyburcovalo jej až to, že se ozval exekutor a chtěl zaplacení dluhů. Od té chvíle Josef nespal, děsil se, kdy exekutor přijde. Naštěstí se svěřil kamarádovi, který mu poradil návštěvu občanské poradny.

Zde se Josef dozvěděl, že exekuce se vede v mezích daných zákonem. „Exekutor musí dlužníkovi při exekuci na plat či důchod nechat každý měsíc tzv. nezabavitelnou částku, kterou stanovuje zákon," říká poradce občanské poradny. V tu chvíli se Josefovi ulevilo, z důchodu mu zbude dost na živobytí, nicméně se obával zabavení věci. Ale i tohle upravuje zákon. „Ve výčtu věcí, které exekutor nesmí zabavit, jsou zdravotní pomůcky, oblečení, lednička, sporák, pračka. Dále například snubní prsten, hotovost do výše dvojnásobku životního minima. Bát se Josef nemusí ani o svého pejska Bena," říká poradce.

To Josefa uklidnilo a začal se zajímat o řešení své situace. Dozvěděl se, že může exekutorovi navrhnout splácení dluhu ve splátkách. Exekutor mu nemusí vyhovět, ale Josef zjistil, že když vše propočítá, mohl by dokonce splatit exekuci rychleji. „Všem doporučuji přijít se do občanské poradny poradit než se zbytečně strachovat," říká Josef.

