Hrabal je součástí mého života, říká textař a prezidentský kandidát Horáček

Nymburk - Jaký je jeho vztah k pivu? Je Bohumil Hrabal oblíbeným spisovatelem textaře a kandidáta na prezidenta Michala Horáčka? Zeptali jsme v rozhovoru pořízeném v malebném prostředí Postřižinského pivovaru.

Michal Horáček v nymburském pivovaru.Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jelikož sedíme v pivovaru, asi by bylo divné, kdybych se nezeptal na váš vztah k pivu.

Tak asi všichni Češi, i ti kolem mě, pijou pivo. Téměř pokaždé, když přijedeme do nějakého města, máme nabídku vidět místní pivovar. Například v plzeňském Prazdroji jsme strávili až památný den a noc (smích).

Spíš jsem to myslel tak, jestli jste jako řada mladých mužů měl tu největší spotřebu piva ve studentských letech…

Jako student jsem samozřejmě chodil na pivo. Bylo všude, nebylo až tak drahé a jak správně říkáte, asi každý si to své období s pivem v mládí prožije. Ale nikdy jsem nepatřil k těm, kteří vypijou 10 a víc piv. To zase ne. Já jsem si na tom chtěl vždycky spíš pochutnat, než se úplně vožrat. I když i to je dobrý… (smích). Ne, mám to rád, tu jednu sklenici si vždycky dám s chutí. Pivovary prostě patří k naší zemi. Kdo chce poznat naši zemi, musí poznat i pivovary.

Vy píšete krásné texty, psaným slovem rozhodně vládnete. K tomuto pivovaru patří neodmyslitelně Bohumil Hrabal. Jaký máte k němu vztah?

Já Bohumila Hrabala miluju. Mockrát jsem ho i viděl, když jsem bydlel v Praze na Starém městě. Je to dneska už kultovní a můj oblíbený spisovatel. Mám ho rád, navazuje na českou tradici, kdy hledá hrdinu v malých lidech. Já pamatuju, když v 80. letech mé kamarádce Báře Basikové pochválil její novelu. Tehdy jej navštěvovala spousta lidí a chtěla, aby si přečetl jejich práce a jak vím od pana ředitele pivovaru, také je často vyhazoval. Ale jí to tehdy opravdu ohodnotil, z čehož byla veliká radost v celé české pop music. A Bára je na to dodneška pyšná. Já jsem o tom tehdy na sklonku 80. let napsal i do Mladého světa. Což také nebylo úplně samozřejmé. On režim chvíli utahoval, chvíli povoloval, pan Hrabal taky měl jeden čas dost utaženo. Obsluhoval jsme anglického krále ani nemohl vydat. Bohumil Hrabal je součást mého života, mám spoustu jeho knížek. A ještě se mi při vzpomínce na něj vybaví Magda Vašáryová. Navždy krásná žena z filmu Postřižiny. A vím, že ona sama na to také vzpomíná jako na klíčovou zkušenost s filmem. To ji proslavilo a stala se součástí českého života.