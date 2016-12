Historické budovy v centru Městce Králové jdou k zemi

Městec Králové - Městec Králové zásadně mění svoji tvář. A to jak v centru města, tak na výjezdu ve směru na Sloveč a Nový. Z kraje města mizí betonárka Prefa.

Objekt bývalé prodejny, která má jít k zemi tento týden.Foto: Jiří Prchal

Bývalé prostory zemědělského podniku a sklady s prodejnou potravin.

To je lokalita na ulici Přemysla Otakara II. šikmo naproti budově základní školy pro 1. stupeň, která historicky v těchto týdnech mění svoji podobu. Městečtí se na tomto místě v příštím roce dočkají výstavby nákupního centra obchodního řetězce. Proto nyní probíhají demoliční práce na dnes už zchátralých budovách.

Jedná se o budovy firmy ZNZ Polabí, která na místě už řadu let nesídlí. Řada místních však měla blízký vztahk letité a vyhlášené prodejně potravin, které se podle provozovatelů či vedoucích říkalo nejprve U Matějků, později U Senohrábků. Právě zbytek někdejší prodejny je poslední budovou, která zbývá zdemolovat. „To se má podle našich informací stát během týdne," uvedl starosta Milan Pavlík.

A kdy na místě vyroste většinou místních očekávané nákupní centrum? Jak známo, řetězce se všemi potřebnými povoleními stavbu nijak neprotahují. Podle informací Nymburského deníku by plochy pro parkování měly být dokončeny do konce dubna příštího roku. A stavba samotné montované prodejní haly by měla být otázkou několika týdnů. Takže příští léto by už místní v novém řetězci mohly nakupovat.

Zároveň se po městě říká, že by na kraji města mohl vyrůst i další obchod řetězce, se kterým město jednalo už v minulosti. Nakonec se však obě strany nedohodly a prostory v centru města získal provozovatel jiného supermarketu.

Informaci o možné stavbě druhého obchodního centra však starosta Milan Pavlík vyvrací. „S žádným jiným řetězcem momentálně o takové stavbě nejednáme," řekl starosta.

Další demoliční práce postupují v bývalém průmyslovém areálu na výjezdu z města ve směru na Nový Bydžov. V místech, kde zhruba před rokem skončila svůj provoz betonárka Prefa. Provoz na místě fungoval ve druhé polovině minulého století a přežil i prvních patnáct let století nového. Nyní na tomto místě vzniknou nové služby. „Pozemky patří firmě sídlící naproti bývalé Prefě. Na místě by podle jejich plánů měla vyrůst nová čerpací stanice, myčka aut a Stanice technické kontroly pro nákladní automobily. Zatím není jisté, zda část plochy zabere také parkoviště nákladních aut," řekl Pavlík.

Dá se říci, že zásadně mění svoji tvář všechny zásadní lokality a objekty. Před několika lety prošla významnou rekonstrukcí radnice na náměstí.

Postupně jsou opravovány i všechny budovy škol ve městě a modernizován je i Dům sociální péče v ulici Ke Kostelíčku. Zateplena byla i budova, ve které sídlí obvodní oddělení policie.

Výrazných změn také dochází na budovách nemocnice, ačkoliv o budoucnosti celého areálu se zatím stále rozhoduje. Vedení města ještě v prosinci či v lednu čekají klíčová jednání se zdravotními pojišťovnami. „Chceme v nejbližší době svolat setkání s veřejností do místního kina, kde představíme svoje představy a plány, co bude s nemocnicí dál," uvedl starosta Milan Pavlík.