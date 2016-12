Herečka našla Vánoce až tady ve Svídnici

Svídnice - Vendula Burger, příslušnice slavného hereckého rodu Budilů, Steimarů a Kodetů, se ocitla hrou osudu ve Svídnici, kam přesunula své divadelní semináře a performance

Divadelnice Vendula Burger je živel v sukních, který víří a zčerstvuje vzduch v malebném koutě Polabí. Přiřítila se odkudsi, usadila se tu a začala navíjet na špulku intenzivních prožitků pestrobarevné nitky, které vedou z celého světa. Spolu s místními jimi tady teď vyšívá krásné obrazy ze společného života. Vendula Burger je v posledních letech výraznou osobností Dymokurska. Příslušnice slavného hereckého rodu Budilů, Steimarů a Kodetů se po letech pobytu v zahraničí, kdy nejprve studovala v Paříži na proslulé Mezinárodní škole Jacquese Lecoqa, a pak šířila jeho metodu jako pedagožka a herečka takřka po celém světě, ocitla hrou osudu v nepatrné vísce Žitovlice u Dymokur a posléze se usídlila na dobro v sousední Svídnici, kam přesunula své divadelní semináře a performance. A také svoji živelnou energii a nakažlivé nadšení.

BUDILKA VYHÁNÍ Z POHODLÍ LENOŠEK

Za krátkou dobu zdejšího působení je Budilova divadelní škola, kterou Vendula založila a řídí, podepsaná pod řadou originálních akcí a projektů, počínaje Živou kronikou Svídnice (mimochodem chystá se unikátní vydání v tištěné podobě)a konče netradičně vedenými dramatickými kroužky a semináři pro děti i dospělé. Místní obyvatelé se díky ní učí nejen pasivně přijímat, ale také aktivně tvořit a rozdávat. Takhle líčí Vendula jednu z řady posledních akcí.

„V Žitovlicích – Pojedech pomáhám už třetím rokem s divadelním vystoupením v rámci tradičních oslav adventu. Třeba vloni jsme sestavili s dětmi muzikál s koledami a já jsem hodila rukavici jejich matkám: „To by bylo hezký, kdybyste příští rok zahrály za odměnu vašim dětem zase vy. Děti si to samozřejmě pamatovaly, takže jedno letošní číslo bylo opravdu v podání maminek. Nejdřív se trošku styděly, ale pak se osmělily. Opásaly se zástěrami, uvázaly si šátky a za hnětení těsta na perníčky vyprávěly o starých tradicích, o jmelí, o házení pantoflem… Do svých rolí se vžívaly tak intenzívně, že vznikla spousta humorných scén k pobavení všech," líčí Vendula jednu část oslav adventu.

Pak pokračuje ve vyprávění o tom, že ve Svídnici pojali advent zase jinak, s andělským zvoněním u rozsvícení vánočního stromu a loutkovým divadlem, s nímž přijela její kolegyně, nadaná divadelnice a pedagožka Hanka Strejčková, a posluchač nabývá dojmu, že tu nádhernou vánoční atmosféru v zaplněné staré škole prožívá…

TEN PRAVÝ DOMOV

Se svými dvěma malými synky a přítelem obývá Vendula Burger bývalou hospodu ve Svídnici, k níž patří stodola, značně neuchopitelný pozemek a příroda všude kolem. Vendula v tom cítí nejen ohromný potenciál pro rozvíjení Budilovy divadelní školy, ale hlavně místo, kde je konečně opravdu doma. „Poprvé mám pocit, že jsem někde zakotvila, že mě přijali a že tu svou prací něco buduju," říká s tím, že si velmi cení podpory vedení Dymokur i Žitovlic a také místních sponzorů, bez nichž by se jí to nedařilo.

TY PRAVÉ VÁNOCE

Vendula, přestože se narodila s puncem nespoutané umělecké osobnosti, přiznává, že vždycky toužila prožívat klidné Vánoce, což v rodině mimořádně silných hereckých osobností dost dobře nešlo. Chtěla vždycky dělat umění, ale zároveň žít v přírodě, vychovávat tu své děti. Teď se zdá, že se jí tahle životní představa včetně klidných Vánoc konečně plní. „Občas jsme neměli ani pořádný vánoční strom. Tak jsem letos těm mým klukům slíbila největší, jaký kdy měli. A vzhledem k tomu, že náš obývák má výšku čtyři metry, stojí za to. Získali jsme špici z poraženého stromu, těším se, jak ji budeme rvát do obýváku. Věřím, že letos konečně zažiju klidné rodinné Vánoce, takové, jaké mají být. To bych přála všem lidem: dělat práci, která je baví, i když zrovna nevynáší, a mít rodinu a domov, kde vládne klid," zakončila Vendula Burger své povídání před Štědrým dnem.