Hasiči, policisté i strážníci dostali řády

Nymburk – Ten nejhorší scénář se vyplnil. Hokejisté Nymburka sice konečně vstřelili více než jeden gól, ale to jim stejně nebylo nic platné. V osmifinálové sérii s Jabloncem nad Nisou prohráli všechny zápasy a sezona pro ně končí. „Je to pro mě zklamání. Play off jsme prostě nezvládli," byl po čtvrtém střetnutí smutný trenér poražených Pavel Bičiště.