Hasiči očima dětí. Vítězové soutěže dostali odměny

Poděbrady /FOTOGALERIE/ – Poděbradskému basketbalu je 70 let. Když ho profesor Josef Francl v roce 1947 zakládal, přivedl tuto míčovou hru nejen do lázeňského města, ale přímo do lázeňského parku. A poté, co v roce 1957 kurty v parku tehdejší MNV zrušil, bylo to naposled, kdy se zde basketbal hrál. Tedy až do uplynulého víkendu.