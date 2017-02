Hasiči drželi minutu ticha za kolegu

Nymburk /VIDEO, FOTOGALERIE/ – Při střídání noční a ranní směny došlo při ranním nástupu nymburských hasičů k mimořádné události. Drželi minutu ticha za kolegu Jana Odermatta, který zemřel před několika dny při zásahu u požáru firmy ve Zvoli u Prahy.

„Já jsem za svoji hasičskou praxi, která je dlouhá 26 let, zažil 23 případů úmrtí hasičů při výkonu své profese. Pokaždé se nás to všech velmi dotkne. Chceme proto i touto formou připomenout památku našeho kolegy," řekl před nastoupenými směnami velitel HZS Nymburk Roman Zima.

Doplnil jej ředitel Luděk Turek. „Když jsem přebíral funkci po svém předchůdci, on mohl říci, že za jeho vlády k ničemu podobnému nedošlo. Věřím, že se budeme snažit dělat všechno pro to, aby k podobným situacím docházelo co nejméně," uvedl Turek.

Minutu ticha držela většina profesionálních jednotek ve stejný čas. Navrhl to generálního ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba. „Bohužel i tak zkušený hasič, jakým byl s 24 lety praxe Jan Odermatt, zaplatil za svoji odvahu životem," píše v dopise adresovaným krajským hasičským ředitelstvím Ryba.

