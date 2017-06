FOTO: U Azosu demonstrovali Zálabáci

Nymburk – Zhruba pět desítek lidí s transparenty a rouškami přišlo ve čtvrtek dopoledne na demonstraci před zinkovnu Azos na nymburském Zálabí. Protestovali tak proti pokračující výrobě ve firmě, která podle nich vypouští do ovzduší jedovaté látky a působí v Nymburce nezákonně.

„Jsme opravdu zoufalí. Nikdo nám nepomáhá, ani město, ani kraj, ministerstvo pro místní rozvoj dokonce firmě přidělí dotaci. Čekají, až jim začneme nosit úmrtní listy? Přirovnal bych to k tomu, že my tu stojíme se vzduchovkami, zatímco oni mají tanky. Nedá se to vyhrát," řekl jeden z demonstrantů.

Starosta Pavel Fojtík k demonstraci řekl, že chápe důvody, které k protestům vedou. "Rozumím tomu, že cíl, který jsme si předsevzali, tedy dostat Azos z Nymburka, je zatím v nedohlednu a lidé jsou nespokojení. Kdybych mohl, stál bych tam s nimi. Není týdne, abychom Azos na radnici neřešili a nesnažili se na všech stranách s věcí pohnout," řekl Fojtík.