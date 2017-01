Finská velvyslankyně Helena Tuuri navštívila Poděbrady

Poděbrady - První zastávka Heleny Tuuri byla v Domově pro seniory Luxor, poté se vydala do hotelové školy a do lázní

Jak se žije ve Finsku se dozvěděli obyvatelé Domova pro seniory Luxor v Poděbradech. Navštívila je totiž finská velvyslankyně Helena Tuuri (na snímku uprostřed). Byla překvapena, že v domově žijí většinou lidé starší devadesáti let. Prozradila, že jejímu tatínkovi je sedmaosmdesát. „U nás by jako nejmladší chodil pro pivo," vtipkoval ředitel domova Jaromír Novák.

Jídelna Luxoru byla úplně plná. Paní velvyslankyně promluvila o životě Finů, jejich historii, kultuře a tradicích. Lidé se tak dozvěděli například to, že ve Finsku jsou dva úřadní jazyky. Vedle finštiny je to také švédština, kterou hovoří šest procent obyvatelstva země. "Kdo je švédeky hovořící, musí se ve škole učit povinně finštinu a naopak," uvedla Helena Tuuri. Připomněla také, že Finsko získalo svou samostatnost v roce 1917, tedy podobně, jako Československo.

Zajímavý byl příběh z dávné historie, kdy velvyslankyně popsala, jak se vlastně původní ungrofinské kmeny rozdělily na sever a jih Evropy. "kdo uměl číst, šel na jih, dnešního Maďarska, kdo neuměl, šel na sever, tedy do Finska. Ale to je jen takový příběh. Nikdo neví, zda to bylo tak doopravdy," uvedla Helena Tuuri.

Obyvatelé Domova měli i stylový oběd. Dostali tradiční finské pokrmy, tedy hrachovou polévku, hovězí kostky v zelenině s bramborovou kaší, ovocný kysel a finský moučník.

Velvyslankyně se z Luxoru přesunula do hotelové školy a do lázní. "paní velvyslankyně nemá vůbec žádné zkušenosti s lázněmi, tak se tam velmi těšila," dodal ředitel jaromír Novák.