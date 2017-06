Filmaři točí v našem regionu scény z války i pohádky

Kostelní Lhota /ROZHOVOR/ - Závodu Cyklotřicítka Hrabalovým Polabím se mezi 213 účastníky na startovní listině objevil i osmasedmdesátiletý Bohuslav Hanuš z Poděbrad. Už to, že ve svých letech zdolal více než třicetikilometrovou trať v terénu, je neuvěřitelné. Když ho pořadatel závodu Jan Havlas představil, že před nedávnem zdolal 900 kilometrů dlouhou cestu do Hamburku za osm dní, mezi cyklisty to vyvolalo obrovský potlesk. Nymburskému deníku se svěřil, jak se k takovému výsledku dopracoval.