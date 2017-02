Filip Nepejchal střílel v sedmnácti na olympiádě

Poděbrady - O víkendu nechyběl mezi závodníky na Velké ceně Středočeského kraje ve střelbě ze vzduchových zbraní sedmnáctiletý Filip Nepejchal, který už má senzačně za sebou letní olympiádu v Riu.

Filipa Nepejchala jste mezi účastníky víkendové Velké ceny Středočeského kraje ve střelbě ze vzduchových zbraní mohli lehce přehlédnout. Přitom tenhle nenápadný klučina si vloni senzačně vybojoval účast na Letních olympijských hrách v Riu a v sedmnácti letech byl druhým nejmladším členem české výpravy.

Dnes už profesionální sportovec mluví o své loňské senzační nominaci na olympiádu velmi skromně. „Bylo to taky o štěstí. Prostě jsem střílel dobře a mezi muži jsem se dokázal prosadit," říká Filip. Mladý střelec se nakonec umístil kolem 30. místa, ale olympijskou zkušenost mu nikdo nevezme. Jeho cílem je jednou olympiádu vyhrát.

Svůj mimořádný talent potvrdil Filip i o víkendové Velké ceně Středočeského kraje ve střelbě ze vzduchových zbraní a ve své kategorii zvítězil. Nymburskému deníku se však svěřil, že ho víc než ze vzduchových zbraní baví střelba z malorážky, protože je při ní víc poloh a je živější.

Filip žije v Kolíně, studuje střední průmyslovku v Kutné Hoře a trénuje v Plzni. Se střelbou začal v devíti letech, kdy ho maminka přihlásila do střeleckého kroužku v Kolíně. A hned mu to šlo. Rodiče synovi samozřejmě fandí. „Tatínek dokonce trénuje v klubu, kde jsem začínal. Ale on začal až po mně, dá se říct, že jsem ho ke střelbě přivedl já," usmívá se Filip.

Vzhledem k současnému boomu biatlonu se nabízí otázka, zda Filip neuvažuje zkusit si tenhle sport, ale rezolutně to zamítl s tím, že léto je mu bližší. Střelecký svaz tedy o mimořádný talent nepřijde.