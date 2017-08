Festival Soundtrack v Poděbradech hlídali ozbrojenci

Poděbrady /FOTOGALERIE/ – První oficiální ročník festivalu Soundtrack 2017 v Poděbradech přinesl nejen bohatý program, ale i nepříjemné uzavírky.

„Tudy neprojedete“. Tak zněly razantní pokyny policistů, kteří dva dny po sobě uzavřeli Jiřího náměstí v Poděbradech od pěti hodin večer do tří hodin ranních. Úderem sedmnácté hodiny se dva dny po sobě uzavřelo náměstí i přechod pro chodce od drogerie k morovému sloupu.



Všechna dopravní opatření, kterými se museli řidiči od čtvrtka do neděle vyrovnávat, byla kvůli festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack 2017. Stovky řidičů trpělivě objížděly město po vyznačené objízdné trase, která vedla přes Pátek. Mnozí se ale pokoušeli ozbrojence se zbraněmi přesvědčit, že právě do uzavřeného prostoru musí vjet. Policisté byli neoblomní.

„Byli jsme na návštěvě známých v Kostelní Lhotě. Tam jsme projeli bez problémů, zpátky už bylo náměstí neprůjezdné. Najeli jsme o mnoho kilometrů navíc a ještě jsme se pěkně zdrželi. Nechápu, proč dělají čtyřdenní festival v místě, kterým vede silnice z Prahy na Hradec,“ postěžoval si například Jan Pilař z Hradce Králové.

Na uzavření centra města přitom upozorňovaly informační tabule po celou dobu festivalu. Na příjezdu do Poděbrad od Prahy byla na mostě přes Labe rychlost snížena na 30 kilometrů a před náměstím už oranžová směrová cedule odkláněla automobily doleva směrem na Husovu ulici, kde byl z bezpečnostních důvodů uzavřen přechod.

V sobotu úderem páté hodiny odpoledne se na náměstí snažil dostat jeden z řidičů a jeho nervozita byla slyšet z auta i před nedalekou cukrárnu na rohu Jiřího náměstí. Policisté, včetně ozbrojence s dlouhou střelnou zbraní, se mu snažili vysvětlit, že musí svůj vůz obrátit a pokračovat po objízdné trase. „Nasyp do něj ten zásobník!“ ozvalo se mezi desítkami přihlížejících. Muž nakonec uposlechl a razantní otočkou se doslova vecpal mezi projíždějící vozy.

Každá velká akce si žádá dopravní opatření. Nutno podotknout, že organizátoři festivalu připravili pro návštěvníky stovky parkovacích míst na parkovišti u Jezera, na travnaté ploše u skateparku, u haly BIOS, u jízdárny, v Pavlovově ulici, u kostela a v prostorách ČSAP. Lidé ovšem museli počítat s tím, že ujdou o poznání delší trasu, než jsou zvyklí.

Podle mnohých však dlouhá procházka od auta stála zato. „Festival je úžasný, moc hezky jsme se pobavili, i když jsme si nekoupili vstupenku na žádný placený koncert, protože nám cena za ně přišla dost vysoká. Ale program zdarma byl opravdu bohatý,“ pochvalovala si Irena Krejčíková, která na Soundtrack přijela až z Velkého Meziříčí. „Máme rádi filmovou hudbu, děti zase ocenily ukázky Playstation,“ dodala návštěvnice festivalu. Poděbrady se tak staly jedním z mála měst v České republice, které si vybrali organizátoři tak velké akce, jakou je festival takových rozměrů. Až čas ukáže, jestli se zařadí k takovým městům, jako jsou Karlovy Vary, kde se každoročně koná vyhlášený mezinárodní filmový festival.

Na druhý ročník Soundtracku v Poděbradech se mohou příznivci filmové hudby těšit od 30. srpna do 2. září 2018.