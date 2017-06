Evropský den židovské kultury otevře památky

Nymbursko - V rámci Evropského dne židovské kultury si v pátek nejen u nás připomeneme historii tohoto náboženství. V České republice se například otevírají dveře synagog, doprovodné akce se konají na hřbitovech a dalších židovských památkách.

Podle Mojmíra Malého z Židovské obce v Praze se konají v regionech vzpomínkové akce při příležitosti různých událostí. „Pokud se na nás samosprávy obrátí se žádostí uspořádat takovou akci, tak s nimi spolupracujeme, danou památku zpřístupníme, pošleme našeho zástupce, který se o památku stará, " říká Mojmír Malý s tím, že v tuto chvíli se nedoslechl o žádné akci k danému dni v našich regionech.

Židovských památek se ale bohužel moc nedochovalo a ty, co se podařilo uchránit, jsou často ve velmi zanedbaném stavu. Většina židovských obcí na území dnešního Česka zanikla kvůli holocaustu a také v důsledku poválečných emigračních vln. Během druhé světové války bylo nacisty vypáleno a zbořeno na sedmdesát synagog. Do dnešní doby se jich tedy zachovalo kolem dvou stovek, židovských hřbitovů pak u nás nalezneme ani ne 400.

Jeden z největších se nachází v Mladé Boleslavi, hned vedle staré pražské silnice. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1584 a jeho velikost je necelých 14 tisíc metrů čtverečních. Je zde přes čtrnáct set náhrobků, nejstarší čitelný je pak dochován z roku 1604, ale je velmi pravděpodobné, že některé jsou ještě starší. Hřbitov byl dlouhá léta neudržovaný a přístupný byl jen zřídka. Poté, co prošel několikaletou a náročnou rekonstrukcí, byl v roce 2004 zpřístupněn veřejnosti. „Loni hřbitov navštívilo okolo šesti set návštěvníků. Pokud si dobře pamatuji, je to dva roky zpátky, co sem přijeli lidé až z Ameriky s tím, že tu je pochován jejich předek. Překvapením bylo, že tím předkem je samotný Jakub Baševi, tedy nejznámější osoba, která je tu pohřbena," prozradil správce hřbitova Jaromír Žák. Zajímavostí jistě také je, že i dnes se na hřbitově výjimečně pohřbívá. Poslední pohřeb se tu konal před dvěma lety.

Hřbitov je uzamčený, veřejnosti je ovšem přístupný. Návštěvníci buď mohou zazvonit na správce, který je provede, nebo si mohou vypůjčit klíč v informačním centru. Lepší je ale návštěvu předem domluvit.

Chráněnou kulturní památkou se v roce 2008 stal židovský hřbitov v Kostelci nad Labem na Mělnicku, který je jen o deset let mladší, než ten boleslavský. Založený byl v roce 1594 a je tak jedním z nejstarších v republice. Nicméně dochované náhrobky pochází až ze druhé poloviny 19. století. Hřbitov je uzamčený, ale klíč si lze vypůjčit.

Židovský hřbitov mají i v Mělníku. V letech 2015-2016 prošel celkovou rekonstrukcí. Při ní byly zrestaurovány všechny náhrobky, kompletně opravené historické ohradní zdi, postavená nová zeď a vybudován vchod pro návštěvníky hřbitova s kovanou brankou. Na jihozápadní straně areálu se nachází někdejší hrobnický domek, který je dnes součástí pekárny. Část hřbitova je odprodána a slouží jako zahrádka.

Židovské památky existovaly v minulém a předminulém století v řadě měst a obcí také na Nymbursku, do dnešní doby se však zdaleka ne všechny zachovaly.