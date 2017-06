Elektronické cigarety možná nahradí v hospodách tabák

Nymbursko - Od minulého týdne už si kuřáci v hospodách a na dalších místech běžné tabákové cigarety nezapálí, podle zákona tam ale smí kouřit cigarety elektronické.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Tekuté náplně do e-cigaret obsahují sice nikotin, dehet v nich ale není. Místo dýmu z nich vychází pára, která nezapáchá, naopak může vonět. Plnicí liquidy mají totiž různé příchuti, například višňovou, mentolovou nebo kávovou. Vapování, jak se kouření elektronické cigarety nazývá, tak okolí neobtěžuje.

Kam s elektronickou cigaretou?

Ze dvou milionů lidí, závislých v Česku na tabáku, zatím podle statistik používají elektronické cigarety asi tři až čtyři procenta. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kterému se říká protikuřácký, ale pravděpodobně přispěje k jejich rozšíření. Elektronické cigarety mohou totiž podle zákona kouřit hosté v hospodách, barech i kavárnách. Zakázané jsou ale například ve sportovních halách, na dětských hřištích nebo v nákupních centrech kromě vymezených míst.

Primář plicního oddělení mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice Tomáš Dvořák však připomíná, že na elektronické cigarety zatím panují rozporuplné názory. „Byl bych opatrný ve vynášení jednoznačných soudů, zda jsou neškodné, nebo naopak škodlivé, když jde o záležitost, se kterou máme zatím krátké zkušenosti," upozorňuje lékař, podle kterého mohou e-cigarety pomoci kuřákům při odvykání. „ Zejména v případě motivovaných kuřáků může elektronická cigareta pomoci k překlenutí doby do úplného nekouření," míní Dvořák.

Shodný názor má i prodavačka elektronických cigaret z Multisystému v Nymburce Petra Košnarová. „Existuje mnoho druhů e-cigaret, stejně jako náplní do nich, které mají různý obsah nikotinu nebo v nich dokonce vůbec není.

Lidé při odvykání nejdříve začnou na nejvyšší hodnotě a pak pomalu snižují, až nikotin nepotřebují a mnohdy přestanou kouřit úplně," vysvětluje Košnarová.

Cena e-cigaret závisí na kvalitě baterie. „Jsou rozdělené podle velikosti a výdrže," připomíná prodavačka. Sada na vapování, obsahující elektronickou cigaretu a baterku, případně i nabíječku, stojí od pár stovek až do tří tisíc korun.

Přestat kouřit s pomocí elektronické cigarety nemusí být snadné. Potvrzuje toi Olga Ševčíková ze Zvěřínka na Nymbursku. „První elektronickou cigaretu jsem si pořídila asi před pěti lety, přivedl mě na to kolega v práci, kterému se později podařilo přestat s kouřením úplně. Dávku nikotinu jsem snižovala, zkoušela jsemi příchuti bez nikotinu, ale mám slabou vůli, takže teď jsem opět na nikotinu," přiznává Ševčíková.

Také Jiří Procházka z Nymburka elektronickou cigaretu vyzkoušel, ale po pár dnech to vzdal. „Chtěl jsem to zkusit, tak mi ji manželka koupila. Je to pár let zpátky a ani nevím, kde skončila. Každopádně mi nechutnala a nevydržel jsem u ní ani týden. Podle mě nemá s klasickou cigaretou nic společného," vzpomíná Procházka.

Lékaři se shodují, že by s nimi měli kuřáci svou snahu zbavit se závislosti na nikotinu konzultovat. Na odvykání kouření existují specializovaná centra, kde hned při vstupním vyšetření určí míru závislosti na nikotinu. „Existuje takzvaná sociální závislost nebo reálná závislost na namnožených nikotinových receptorech. Reálné se člověk bude těžko zbavovat silou vůle," upozorňuje lékařka Šárka Klimešová z plicní ambulance nemocnice v Nymburce. V takových případech existují substituční preparáty předepisované lékaři.

Jinak jsou k dispozici volně prodejné preparáty, například náplasti. Klimešová ale upozorňuje, že každý pokus, který skončí nezdarem, snižuje šanci na úspěch.