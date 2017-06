Dvě cyklověže se budou stavět až na podzim

Poděbrady, Lysá n. L. – Stavba parkovacích věží pro kola u nádraží dvou měst na Nymbursku byla odložena. Důvodem je zpoždění dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

Na vizualizaci je přesně vidět budoucí umístění cyklověže vpravo vedle budovy nádraží a jeho podchodu.Foto: Vizualizace: FB Město Poděbrady

Poděbradští na začátku roku avizovali, že počítají s výstavbou cyklověže v květnu. Zmíněné průtahy však stavbu odloží až na druhou polovinu roku.

Stejný problém potvrdily také v Lysé nad Labem. „Jedná se o administrativní průtahy při přidělení dotací. Letos však s výstavbou cyklověže rozhodně počítáme, tento rok stát musí," řekla mluvčí milovické radnice Jana Křížová.

Celý projekt cyklověže má stát dvanáct milionů korun. Dotace schválená ministerstvem pro místní rozvoj má pokrýt skoro deset a tři čtvrtě milionu.

O projektu se v obou městech hovoří více než rok. Záměr představil zastupitelům zástupce firmy provozující podobné úschovny kol i v jiných městech.

„Přijdete s kolem k věži, najedete do žlábku, kam vložíte kolo a pak pětadvacet vteřin sledujete na obrazovce před vámi, jak se váš bicykl ukládá na místo. Poté vyjede parkovací lístek, za který zaplatíte pět korun na den nebo deset korun na dva dny. K vyzvednutí stačí přiložit parkovací lístek a na stejné obrazovce sledujete, jak se vám kolo vrací až do rukou." Město bude majitelem a správcem této věže. Údržbu by měl provádět jednou týdně zaměstnanec technických služeb.

Majitelé kol se navíc nemusí obávat odcizení nebo poškození a s kolem mohou zaparkovat třeba i helmy a další příslušenství. Se zaplacením parkovného je majitel kola zároveň i pojištěn proti takovým případům. V dosavadní praxi se však dosud nic podobného nepřihodilo.

Parkovací systém zajistí místa pro 118 kol v nepřetržitém provozu. Stěny parkovacího systému budou využity jako informační nosič panelů s informacemi o hromadné dopravě.

„Bude u ní umístěna i elektronická deska informující o odjezdech autobusů," doplnil Ladislav Langr, starosta Poděbrad.