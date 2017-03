Domácích hospiců je málo, zájemců mnoho

Nymbursko – Vloni se objevil na Nymbursku první domácí hospic. Po prvním roce činnosti nabírá na tempu. Lidí, kteří potřebují doprovodit, a jejich rodin, které potřebují pomoci, je mnoho.

Domácí hospic Nablízku je první institucí v našem regionu, která zajišťuje péči doma o klienty trpící nevyléčitelnou nemocí. Začal fungovat vloni po roce a půl příprav, nyní má za sebou necelý rok působení.

„Začínali jsme ve čtyřech lidech, teď nás je šest a jednáme s dalšími sestrami. Do konce loňského roku jsme doprovodili sedm klientů. Letos už přibylo několik dalších, noví pacienti jsou v jednání," říká ředitelka zatím jediného domácího hospicu v regionu Pavlína Furgaláková.

Rodiny klientů, které se dosud na domácí hospic Nablízku obrátily, byly a jsou nesmírně spokojené, smrtí blízkého člověka služba domácího hospicu totiž nekončí. Po krátké úlevě nastává těžké období vyrovnání se rodiny se ztrátou, a tady domácí hospic pomáhá dál. V jeho týmu je nejen lékař a kvalifikované zdravotní sestry, sociální pracovník, ale také psycholog i duchovní.

Zájem ze strany veřejnosti zavazuje tým hospicu, aby nejen pokračoval, ale aby své služby rozšiřoval. Nově tak získal dosud chybějící registraci poskytovatelů sociální služby, která umožňuje poskytovat i sociální poradenství, jež je součástí komplexní hospicové služby.

Cílem pro letošní rok je pořízení automobilu, který by umožnil obsáhnout větší počet klientů a zajistit jim bezpečné dopravení zdravotních pomůcek.

I smrt může být pěkná. Může být pokojná, bez bolesti, v kruhu nejbližších. Právě to umožňuje hospicová péče. Její specifickou variantou je domácí hospic. Není divu, že o tuto službu projevuje široká veřejnost rostoucí zájem. Po letech vytlačování smrti mezi tabu témata se s ní pomalinku začínáme zase učit žít, a hospicová péče v tom může výrazně pomoci.

Domácí hospicová péče je definována jako odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již nezabírá a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Je poskytována v domácím prostředí nemocného, což umožňuje dojít důstojného konce.

Zájemci by měli nejprve kontaktovat domácí hospic a informovat pracovnice o zdravotním stavu klienta. Pokud to jeho stav dovolí (nejsou nutné například speciální přístroje, které má jen nemocnice), převezme jej na základě zdravotní zprávy do své péče lékařka domácího hospice. Následuje důležitá schůzka s rodinnými příslušníky, na níž se dohodne konkrétní péče a vše, co bude v daném případě potřeba (lůžko, kyslík, dávkovač léků atd).

„Podmínkou je, že klient musí znát svůj stav, musí vědět, že už nebude probíhat žádná léčba a musí s hospicovou péčí souhlasit," připomíná ředitelka domácího hospicu Nablízku v Lysé nad Labem Pavlína Furgaláková. Rovněž je nutné, aby se rodina zavázala, že o něj bude pečovat, aby nezůstal sám, ať již jeden člen rodiny nebo několik. Návštěvy sester se domlouvají individuálně, s ohledem na zdravotní stav a přání klienta.

Služby domácího hospicu nejsou zatím hrazené pojišťovnami a je nutné finanční spolupodílení se rodiny či blízkých.

Hospic využívá při zajišťování peněz granty a také se pustil do pořádání benefičních akcí. Na letošek jich má připravených už šest. „Těší nás vstřícný přístup okolí, neodmítl nás nikdo, koho jsme požádali o spolupráci," říká ředitelka Furgaláková. Prostředky hospic využije na nákup speciálního vozidla umožňujícího převoz vybavení a přístrojů.

Umírat je možné s úsměvem ve tváři

To tvrdí Marie Svatošová, vůdčí osobnost českého hospicového hnutí v České republice. Lékařka, spisovatelka a publicistka se rovněž neúnavně věnuje osvětě mezi širokou veřejností, na jejích přednáškách bývá narváno a její knihy jdou na dračku.



Nymburskému deníku ochotně odpověděla na otázku: Proč se lidé bojí dnes smrti víc, než tomu bylo dřív?



„Člověk se nejvíc bojí toho, co nezná. Pro generace našich prarodičů nebyla smrt strašákem, chápali, že k životu zákonitě patří. Jako věřící věděli, že se vrací ke svému Stvořiteli, kterému budou svůj život jednou muset vyúčtovat, proto se snažili podle toho žít. Usilovat o čisté svědomí a o dobré vztahy, je podle mne nejlepší způsob přípravy na smrt. Po padesáti letech práce s nemocnými mohu potvrdit, že takoví lidé umírají klidně a důstojně, často i s pokojným úsměvem ve tváři."

