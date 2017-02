Cyklověž či hudební altán. Projety roku v Poděbradech

Poděbrady - Lázeňské město v posledních letech výrazně mění svoji tvář. Pokračovat to má i v letošním roce, kdy se chystají další zásadní projekty, které podobu města do značné míry promění.

Cyklověž v Přerově. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Po výstavbě železničního nadjezdu či proměně celého prostoru u nádraží se letos dají očekávat výstavba cyklověže u nádražní budovy a už na jaře chystaný hudební altán v lázeňském parku.

Projekt hudebního altánu by měl být hotový na jaře, do začátku sezóny. Altán měl podle původních představ radnice už v tuto dobu stát. Situaci ovšem zkomplikovalo odvolání jednoho z budoucích sousedů stavby, i proto se začátek výstavby teprve chystá. Celá akce by měla vyjít na zhruba 6 milionů korun. „Všechna lázeňská města hudební altán mají, my dosud máme jen nevzhlednou mobilní scénu," komentoval starosta Ladislav Langr záměr radnice.

Dalším viditelným projektem letošního roku by měla být stavba cyklověže u nádraží. „Přijdete s kolem k věži, najedete do žlábku, kam vložíte kolo a pak 25 vteřin sledujete na obrazovce před vámi, jak se váš bicykl ukládá na místo. Poté vyjede parkovací lístek, za který zaplatíte 5 korun na den, či 10 korun na dva dny. K vyzvednutí pak stačí přiložit parkovací lístek a na stejné obrazovce sledujete, jak se vám kolo vrací až do rukou."

Tak popsal funkčnost parkovací věže pro cyklisty zástupce firmy poděbradským zastupitelům.Věže už fungují v dalších nejen českých městech. Navíc by stavbu, která vyjde na 10 milionů korun, měla z 90 procent pokrýt dotace. Měsíční náklady na provoz činí 13 tisíc korun, což se podle zástupce firmy vybere na oněch pětikorunách. Věž musí stát podle podmínek nejdál 150 metrů od nádražní budovy.

Z dalších projektů se diskutuje o začátku výstavby maríny. S jejím vybudováním se počítá i v dalších městech, například sousedním Nymburce. Projekt se však už několikátým rokem dostává do skluzu a je otázkou, zda na něj dojde letos. Stejně tak je situace časově nejasná u očekávané revitalizace Jiřího náměstí. Vítězné projekty byly představeny veřejnosti. Část je kvituje s povděkem, v části však vyvolávají negativní reakce.

Co by se však v letošním roce podařit mělo, to je rekonstrukce nevzhledné budovy centrálních lázní v parku. Ta se má podle nového projektu přeměnit na hotel s daleko vlídnější vizuální podobou.