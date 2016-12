Chystají se změny v autobusové dopravě

Nymbursko - V příštím roce čeká region mnoho změn v autobusových linkách. K lepšímu

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Miroslav S. Jilemnický

Od jara se chystají velké změny v autobusové dopravě na Nymbursku. Největší změny zaznamená Nymburk, který se má zčásti připojit k Pražské integrované dopravě po Lysé nad Labem, Milovicích a Čelákovicích.

Podle starosty Nymburka Pavla Fojtíka, který byl přítomen už na několika jednáních s ROPIDem a zástupci Středočeského kraje, dojde k dopravní revoluci, změny se dotknou k radosti Nymburáků i městské hromadné dopravy. „Nyní máme jednu linku MHD, která jezdí východ – západ. Nově autobusy z okolních obcí nahradíi některé spoje v lepších intervalech. Dojde k posílení linek v odpoledních a večerních hodinách, takže bude jednodušší cestování od vlaků na sídliště nebo na Zálabí," uvedl Pavel Fojtík.

Nymburáci se také mohou těšit na přehlednější názvy zastávek, to znamená, že například zastávka Kulturní dům bude mít takový název, který jasně napoví cestujícímu, že vystupuje na náměstí.

Od jakého data budou změny zavedeny, ještě není úplně jasné, ale Fojtík potvrdil, že budou zřejmě od března. Do té doby se uskuteční ještě několik pracovních schůzek.

Města a obce regionu musí do konce roku schválit poskytnutí částky 150 korun na jednoho občana do společného solidárního systému. To nakonec dělají každý rok. Garantem tohoto systému pro Nymbursko je Městec Králové a jeho starosta Milan Pavlík potvrdil, že některé obce už dokonce na rok 2017 poslaly peníze. Do budoucna vidí Milan Pavlík problém s požadavky řidičů na vyšší platy. „Nikdo neřeší, kdo by je zaplatil. My na to peníze ve společném systému nemáme. Chceme požádat kraj, aby si vzal pod patronát některé linky," uvedl starosta Pavlík.

Autobusovou dopravu na Nymbursku zajišťuje společnost Okresní autobusová doprava Kolín, jejíž linky obsluhují vedle kolínského okresu a Pražské integrované dopravy od 1. ledna 2007 také celé Nymbursko.