Čelákovice po pádu podhledů opraví stropy v budově gymnázia

Čelákovice - Čelákovice připravují rozsáhlou opravu v budově, kde sídlí základní škola a gymnázium. Město nechá vyměnit veškeré sádrokartonové podhledy v celém patře, které již nevyhovují dnešním normám, a opraví topení. Město se pro opravy rozhodlo po lednovém zřícení podhledů ve dvou učebnách. Město do oprav investuje zhruba šest milionů korun.

Kromě podhledů nechá radnice opravit topení, které je v místnostech vedeno nevyhovujícím způsobem. Právě prasklina v potrubí totiž způsobila pád podhledů. Voda promáčela strop, kvůli čemuž se uvolnily sádrokartonové desky, které spadly na podlahu. Událost se stala před začátkem vyučování, když v místnostech nikdo nebyl.

"Projektovou dokumentaci na topení již máme hotovou, nyní připravujeme dokumentaci na rekonstrukci sádrokartonů," řekl starosta Čelákovic Josef Pátek (ODS). Město chce zahájit práce do léta, hotovo by vše mělo být do začátku nového školního roku. "Chápu, že rodiče chtějí garanci, ale tu já dát nemohu. Může se stát, že někoho vysoutěžíme, a ta firma upadne do insolvence. Uděláme ale maximum pro to, abychom v září měli hotovo," dodal starosta.

Veškeré náklady zvládne město pokrýt z letošního rozpočtu, podle starosty to ale bude na úkor jiných plánovaných investičních akcí.

Studenti gymnázia v současné době využívají náhradní prostory, které jim město poskytlo. Výuka se tak koná například v tělocvičně u městského bazénu. Další prostory nabídla například základní škola Kostelní, kde je k dispozici deset tříd pro odpolední výuku.

Čelákovice jsou město se zhruba 12.000 obyvateli. Letos radnice hospodaří s téměř 350 miliony korun a město čeká řada dalších významných investic. Mezi největší patří přístavba nového pavilonu základní školy v Kostelní ulici za zhruba 150 milionů.

