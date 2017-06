Bez střechy nad hlavou bývají často staří lidé

Nymbursko - Lidí bez domova v posledních letech přibývá. Přes léto přespávají kdekoli na veřejných místech. Často pohoršují kolemjdoucí, kteří se obracejí na městské strážníky. Ti však mají k řešení pouze omezené možnosti.

V Mladé Boleslavi je odhadem asi dvacet lidí bez domova, v Nymburce se jejich počet pohybuje mezi šesti až deseti a podobná situace je i v Mělníku. Strážníci přitom nemají pocit, že by bezdomovců bylo v malých městech v zimě více, protože by se stahovali do Prahy za charitním noclehem v teple.

Šéf boleslavských strážníků v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta si naopak myslí, že s příchodem teplého počasí bezdomovců ve městě ubylo. „Je tu pár bezdomovců, kteří v létě odjedou za prací nebo se přesunou jinam," poznamenal Kypta.

V Mělníku se podle ředitele městské policie Ladislava Hošmánka stahují bezdomovci v teplejších dnech nejvíce do parků, před obchodní domy nebo k autobusovému nádraží. „Občané nám často volají, že je tito lidé obtěžují. My toho ale moc udělat bohužel nemůžeme," vysvětlil Hošmánek.

V nedalekém Nymburce tráví bezdomovci letní dny a noci většinou na lavičkách v parcích nebo poblíž hlavního nádraží.

Lidem bez domova nabízí v Nymburce služby Farní charita, která sídlí v domě u svatého Mikuláše v Tyršově ulici a má otevřeno denně. „Tito lidé využívají během roku možnosti se u nás osprchovat a vzít si čisté oblečení, mohou si dát i polévku," uvedla jednatelka Farní charity Hana Nehybová a dodala, že v rámci pomoci už také charita zakoupila bezdomovci jízdenku do trvalého bydliště.

Co charity bezdomovcům neposkytují, jsou peníze. Především proto, že by je mnozí z nich propili. Spíš rozdávají potravinové balíčky, jako v Neratovicích, kde farní charita spolupracuje se sociálním odborem. „Jsou v nich většinou konzervy, mouka, rýže, těstoviny, med nebo marmeláda. Z drogistického zboží třeba holící potřeby," uvedla pracovnice charity Lea Landová.

Někdy ale i církev udělá výjimku. Většinou půjčené peníze už nikdy neuvidí, ale jsou i příběhy se šťastným koncem. „Pamatuji si bezdomovce, který přišel s žádostí o půjčení peněz a pan farář mu je dal. Muž slíbil, že vše do haléře vrátí. K překvapení všech se skutečně asi po tři čtvrtě roce vrátil a dluh zaplatil. Dokázal si najít práci a opět se postavit na vlastní nohy," vzpomínala Lucie Kudibálová z Římskokatolické farnosti v Mladé Boleslavi.

Podle vedoucí mladoboleslavského střediska Naděje Ivony Horákové se někteří bezdomovci snaží přes léto vydělat alespoň nějakou korunu. Pomáhají například okopávat brambory nebo sbírat jahody. To ale nemohou dělat všichni, ať už kvůli zdraví nebo stáří. „Právě nemocní a staří lidé končí na ulici stále častěji, a to kvůli špatně nastavenému sociálnímu systému i velké mezeře ve zdravotním systému," doplnila.