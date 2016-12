Betlémské světlo rozsvítilo kapli

Nymburk - Sakuti si zazpívali koledy v kapli sv. Jana Nepomuckého a rozdávali Betlémské světlo

Kaple sv. Jana Nepomuckého se stala ve středu v podvečer kaplí vánoční, a to díky skautům ze střediska Modrá flotila, kteří si sem přišli tradičně zazpívat vánoční koledy. Byla zvána veřejnost, která kapli docela zaplnila. Všichni, kdo si v čase vrcholných příprav na svatý večer našli chvíli, si užili známé lidové koledy i méně známé vánoční písně v podání mnohočlenného sboru Modré flotily.

Vánoční atmosféra byla o to silnější, že před kaplí zářilo Betlémské světlo, které si pak návštěvníci mohli odnést s sebou domů. Pokud ho ještě nemáte, můžete si pro ně zajít až do Štědrého dne do Mezinárodního skautského střediska Tortuga v Kolínské ulici, po předchozí telefonické domluvě, tel. č. 737 949 632.