Nejhorší poděbradská křižovatka čeká na verdikt

Poděbrady – Lidé z Poděbrad a okolních vesnice mají příležitost nejpozději do dnešního odpoledne hlasovat na sociální síti na stránkách města, která křižovatka je v lázeňském městě nejnebezpečnější.

Anketa má přispět k bezpečnější dopravě v Poděbradech. Její autoři určili na základě podnětů od občanů deset kritických dopravních míst, která spolu nyní soutěží o post nejnebezpečnější křižovatky.

Jde o křižovatky Revoluční s Jiráskovou, Mánesovy s Alšovou, Palackého s Komenského, Palackého s Jana Opletala, Budovcovu s Jeronýmovou, Palackého s Husovou, Jana Opletala s Jiráskovou a Lidickou, silnici první třídy číslo 38 s Průběžnou, Družstevní s Fügnerovou a Fügnerovou s Jiráskovou, případně i další.

Na adrese https://nejnebezpecnejsi-krizovatka.vyplnto.cz/ čekají na respondenty pouhé tři otázky. Mají z výše uvedených lokalit vybrat na základě svých zkušeností první, druhou a třetí nejnebezpečnější křižovatku. Po vyhodnocení ankety budou výsledky zveřejněny na facebooku a začne se jimi zabývat poděbradská radnice.



Mezi favority patří podle názorů lidí na facebooku například žižkovská křižovatka ulic Jeronýmova a Budovcova na kraji sídliště. Podle mnohých řidičů, mezi které patří i Jiří Kánský, Olga Deverová nebo Miroslav Tříska, je nepřehledná, proto jsou tam i časté dopravní nehody.

Podle poděbradského starosty Ladislava Langra je každá křižovatka ve městě potenciálně kolizní a nebezpečná, zejména je-li nepozorný řidič. „Jen kolik řidičů projíždějících městem telefonuje za jízdy,“ připomíná starosta, ale zároveň přiznává, že jsou i křižovatky, které to řidičům komplikují, ať už rozhledovými poměry nebo zdánlivou bezpečností.



Sám má negativní zkušenosti s křížením ulic Lidická a Opletalova. „Před několika lety tam dokonce policejní auto zezadu narazilo do vozu, kde seděla moje dcera,“ vzpomíná Ladislav Langr, který nyní stále častěji vnímá problémy křižovatky Jeronýmovy s Budovcovou, kde řidiči nerespektují stopku. Právě na této křižovatce jsou už zadaná další bezpečnostní opatření. „Během prázdnin se to z důvodů dovolených zadrhlo. Už jsem se snažil to popohnat,“ vysvětluje Langr.

Místostarosta Ivan Uhlíř považuje za nejhorší křižovatku jednoznačně tu na Jiřího náměstí. „Dochází tam k dopravním nehodám, sám jsem byl před lety účastníkem jedné z nich. Navíc tam bývá největší zdržení v ranní a odpolední dopravní špičce,“ říká Uhlíř.



Podle něho byla snaha vybudovat na Jiřího náměstí malý kruhový objezd, stejný, jako se osvědčil v Nymburce v Boleslavské ulici. Bohužel se k tomu nenašlo dost hlasů mezi zastupiteli.



Na dotaz, zda město počítá v dohledné době s nějakými konkrétními opatřeními, která by zvýšila bezpečnost na křižovatkách, místostarosta Uhlíř uvedl, že rád znovu podpoří bezpečnější křížení na Jiřího náměstí, ke kterému už existuje projektová dokumentace. „Byl by to hezký příspěvek k průjezdnosti náměstím, který by ani nestál tolik peněz. Odhadované náklady by činily přibližně tři sta tisíc korun,“ říká místostarosta.

10 anketních „nej“ křižovatek

● Palackého – Husova

● Mánesova – Alešova (nadjezd)

● Jana Opletala – Jiráskova – Lidická

● Palackého – Jana Opletala

● Revoluční – Jiráskova

● Fügnerova – Jiráskova

● I/38 – Průběžná

● Družstevní – Fügnerova

● Budovcova – Jeronýmova

● Palackého – Komenského

● Jiná