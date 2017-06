ANKETA: Od středy zakazuje zákon kouřit v hospodách. Je to správný krok?

Jaroslav Štejnar, Nymburk Se zákonem souhlasím, protože jsem třicet let nekuřák, takže mi to docela vyhovuje. Dvakrát týdně chodím do restaurace Na Schůdkách a tam se kouří. Doma mi žena nadává, že smrdím.

Zuzana Symonová, Mělník Kuřáci ušetří, protože se jim nebude chtít běhat neustále ven, hlavně v zimních měsících. Kdo by chtěl venku mrznout? Akorát by mě zajímalo, jak obsluha ohlídá, aby jim neutíkali bez placení.

Jelena Kronusová, Nymburk Mám malé dítě, takže se zákonem souhlasím, jako většina maminek. Když si jdeme někam sednout, tak si vždycky vybíráme restauraci, kde se nekouří. Já ani manžel nekouříme, takže budeme rádi.

Jan Kurka, Mladá Boleslav Přestože jsem opravdu náruživý kuřák, zákaz kouření v hospodách paradoxně vítám a odkazy na omezování svobody zásadně odmítám. Neexistuje přece svoboda jednoho poškozovat zdraví druhého.

Irena Novotná, Nymburk Chodíme do restaurace a vybíráme si ty nekuřácké. Já sice kouřím, ale málo, takže si jdu zapálit někam ven. Souhlasím s tím, že to v restauracích zakázali. U jídla by se kouřit určitě nemělo.

Vendula Procházková, Mladá Boleslav Do klasických hospod a podobných putyk vůbec nechodím, ale v kavárnách a restauracích by se podle mě rozhodně kouřit nemělo. Takže asi se zákazem kouření spíše souhlasím.

František Chmela, Mladá Boleslav Jako nekuřák bych asi měl říct, že se zákazem souhlasím, ale především ve venkovských hospodách, kam chlapi běžně chodí na pivo, mi to přijde jako čirý nesmysl. Tam by měli mít výjimku.

Mirka Šťastná, Nymburk Ten zákon je nesmysl. Chápala bych to v restauracích, kde se jí, ale v putykách to nechápu. Chlapi si v hospodě k tomu pivku to cigáro prostě chtějí dát. Měli spíš zpřísnit podmínky pro vzduchotechniku.

Romana Holmanová, Kanín Nesouhlasím s tím. Provozovatel by si měl sám rozhodnout, jestli bude mít restauraci kuřáckou, nebo nekuřáckou. Spousta lidí už si teď kupuje velkou petku domů. Pozvou si kámoše a udělají si mejdan doma.

Pavel Kalvoda, Nymburk Já jsem nekuřák, ale sousedím s restaurací a mám obavy, že to přinese hodně negativního. Zatím bylo rušno jenom v létě, a teď to bude asi i v zimě. Dal bych na výběr provozovatelům, ať si to rozhodnou.

Michal Senohrábek, Neratovice Podle mě to není zrovna správný krok. Mělo by se kouření zakázat v restauračních zařízeních, kde se lidé stravují. V pivnicích, barech a hernách bych zákaz rozhodně nedával, je to zbytečné.