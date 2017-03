Agresivní pacienti kopou, občas vytáhnou i pistoli

Neurvalí pacienti se před zdravotníky neberou servítky. Místo slova děkuji zaútočí na posádku záchranky šťouchanci, kopanci či ránou pěstí. Někteří na své zachránce vezmou i zbraň. Jiní si vybíjejí agresi na sanitních vozech. K řadě případů tak s vozidly zdravotnické záchranky vyjíždí i strážníci, případně policie.

Je faktem, že agresivních pacientů, kteří zaútočí na posádku záchranky, naštěstí ve Středočeském kraji nepřibývá. „Vloni jsme zaznamenali čtyřikrát napadení záchranáře při výjezdu, stejně jako v roce 2015. Takřka pravidlem takových událostí je, že útočník je pod vlivem alkoholu nebo drog," řekla mluvčí záchranky Petra Effenbergerová.

Mohlo by se zdát, že situace není vážná, a že počet napadení není vysoký. Celkový součet by byl mnohem vyšší, ale záchranáři ve velké většině vyhrocenou situaci zvládnou na místě sami. To potvrzuje i šéf nymburských záchranářů Pavel Zuska. „V poslední době jsme žádný závažný útok ze strany pacientů řešit nemuseli. Já osobně si pamatuji jeden náznak agrese, ovšem s tím jsme si velmi rychle poradili," říká Zuska.

Mezi projevy agresivity patří i verbální útoky na záchranáře, které jsou u intoxikovaných pacientů časté. A když dojde na fyzický útok, jsou to pěstní ataky, kopání a kousání.

Problém v sanitce zažili před pár dny na Mělnicku. Šlo o napadení zdravotníků a policistů, převážejících pacienta do psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích. Ten se ve voze popral s policisty, kteří na něho dohlíželi.

V ohrožení přitom nebyla pouze posádka sanitky. Své o tom ví redaktorka Mělnického deníku Barbora Walterová, která musela se svým autem zastavit těsně za sanitkou. „Jela jsem se synem z tréninku, když nás uprostřed nového mostu předjela sanitka. A přímo před námi zastavila, že jsem stačila sotva dobrzdit," líčila nepříjemný zážitek matka desetiletého chlapce, která viděla, jak ze sanitky vyskočil muž s pistolí v ruce a mířil na posádku. „Blížil se k nám, proto jsem hned zakřičela na syna, aby si okamžitě lehl na zadní sedačky, pak jsem šlápla na plyn a těsně kolem muže jsem projela dál. To už od sanitky utíkal řidič a za ní se schovávala záchranářka," popsala Barbora Walterová, která to hned ohlásila na linku 112.

Nemocnému muži se během potyčky v sanitě podařilo odzbrojit jednoho z policistů. Druhý policista na něj vystřelil. Kulka ho zasáhla do ruky. Ani to ovšem prchajícího muže nezastavilo. Skočil z mostu do Labe. Zraněného se mělnickým policistům podařilo z vody vytáhnout.

Mluvčí záchranky potvrdila, že muž utrpěl středně těžká poranění. „Napadání záchranářů agresivními pacienty sice výjimečné není, ale nevzpomínám si, že by v něm někdy hrála roli střelná zbraň," řekla Effenbergerová.

Své zkušenosti s napadením mají i městští strážníci. Třeba ti v Mladé Boleslavi. Jeden z posledních případů fyzického napadení se udál v úterý v půl jedenácté večer.

Hlídka uviděla muže, který venčil psa bez vodítka, což je zde zakázáno. „Muž ale s hlídkou nechtěl spolupracovat a nebyl schopný prokázat totožnost, proto jsme ho předvedli na služebnu. Kladl ale odpor, a tak strážníci museli použít donucovací prostředky a pouta," uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta. Podobně museli zasahovat i v neděli ráno na třídě Václava Klementa, kde opilec rozbíjel skleněné lahve. Šlo o cizince, který byl navíc poraněný na hlavě. Strážníci ho upozornili, že narušuje veřejný pořádek. „Muž pak začal být agresivní. Hlídka ho proto dovezla do nemocnice na ošetření a potom opět na policii," přidal další případ ředitel strážníků.

